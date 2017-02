RTL TVI 22:00 bis 23:10 Sonstiges Un crime parfait? Affaire Fabien Tellier : un crime peut en cacher un autre Stereo Merken Albi, samedi 10 décembre 2009. Cette date, François Garcia dit "Paco" n'est pas prêt de l'oublier. La petite cinquantaine, cet homme a, ce soir-là, l'impatience d'un adolescent amoureux. Il se dirige en voiture chez Marie Dolène, une jolie jeune femme rencontrée sur Internet. Ils doivent passer leur première nuit ensemble. Seulement, sur la route, " Paco " tombe en panne. Alors qu'il change une roue, un inconnu s'approche et le poignarde à trois reprises avant de prendre la fuite. " Paco ", grièvement blessé, s'en sort miraculeusement. Pourquoi cet inconnu a-t-il tenté de l'assassiner - S'agit-il d'un geste d'un déséquilibré - D'un règlement de compte - Ou d'une vengeance - L'enquête permet d'identifier l'agresseur. Il s'agit d'un certain Fabien Tellier, un chauffeur routier de 49 ans, un homme sans histoire qui n'a pas le profil d'un meurtrier. Pourtant, les policiers ne tardent pas à découvrir qu'en moins de 24 heures, Fabien Tellier a déjà commis un meurtre. Comment cet homme a-t-il basculé dans la folie meurtrière et pourquoi - Une femme connaît la réponse... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Troukens Originaltitel: Un crime parfait?