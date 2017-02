Servus TV 14:45 bis 14:53 Reportage Horizont Smolka A 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Georg Smolka wu¨rde sein Handwerk niemals als Kunst bezeichnen. Seine handgefertigten Rahmen sollen sich der Kunst, die sie fassen, unterordnen. Dabei stecken in einem einzelnen Rahmen oft zwei Monate Handarbeit. Vom Schnitzen bis zum Vergolden meistert der Familienbetrieb alle Arbeitsschritte selbst. Den Grundstock des inzwischen u¨ber 3000 Rahmenmodelle fassenden Sortiments legte seinerzeit der Vergoldermeister Wilhelm Smolka an. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Horizont