Die Trovatos - Detektive decken auf D 2013

Lars erlebt eine böse Überraschung, als er in der Zeitung seine eigene Todesanzeige sieht. Als kurz darauf der Lack seines Autos zerkratzt, die Reifen zerstochen werden und er mutwillig angefahren wird, bangt der Imbisskettenbesitzer um sein Leben. Er vermutet, dass seine Exfrau Beate hinter den Anschlägen steckt, um an seine Lebensversicherung zu kommen und setzt die Trovatos auf sie an...