RTL NITRO 22:05 bis 23:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Freundschaft D 2006 Merken Tom und Semir holen die Kollegen Bonrath und Herzberger vom Flughafen ab. Es stellt sich heraus, dass sich die beiden im Urlaub auf Mallorca total verkracht haben. Die Vermittlungsversuche von Tom und Semir sind völlig zwecklos. Doch damit nicht genug: Auf der Fahrt zurück werden die Autobahnpolizisten plötzlich von Unbekannten in einem dunklen Wagen angegriffen und unter Beschuss genommen. Sie können der Attacke gerade noch entgehen, die Angreifer fliehen. Ein Attentat? Will sich jemand an Tom und Semir rächen? Tom und Semir machen sich auf die Suche nach den Unbekannten, während Bonrath und Herzberger ihren Urlaubsstreit auch im Dienst fortsetzen. Sie werfen sich die schlimmsten Dinge an den Kopf und bitten sogar die Chefin um neue Partner. Mitten in der hitzigen Debatte öffnet Bonrath seinen Koffer und stößt auf lauter Damenwäsche. Der Koffer wurde am Flughafen vertauscht. Die unbekannten Attentäter waren gar nicht hinter Tom und Semir her, sondern hinter dem Koffer. Während Tom und Semir der Bande in ihren Ermittlungen immer näher kommen, versuchen die Gangster sich wiederzuholen, was sie offenbar so dringend brauchen: Mit Bonrath als Geisel dringen die Gangster in die Polizeiwache ein. Es stellt sich heraus, dass sich ein MP3-Player in dem Koffer befindet, auf dem alle Daten für einen geplanten Einbruch gespeichert sind. Bonrath wird bei der Geiselnahme verletzt, die Gangster entkommen mit den wichtigen Daten. Doch Tom und Semir haben eine Kopie des Einbruchplans - wird es ihnen gelingen, ihre Pläne zu vereiteln? Und werden sich Bonrath und Herzberger nach all den Abenteuern wieder versöhnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Alexander Lutz (Marcus Degen) Julia Thurnau (Sabine Prinz) Thomas Wingrich (Andreas Kuhn) This Maag (Alexander Barth) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Axel Barth Drehbuch: Arne Nolting, Martin Scharf Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12