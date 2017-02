RTL NITRO 22:05 bis 23:00 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Flashback D 2006 Merken Eine Frau stolpert aus einem Wald auf die Autobahn und zwingt Tom und Semir zu einer Vollbremsung. Die Hände der Frau sind blutverschmiert. Sie fleht um Hilfe, jemand sei hinter ihr her. Tom und Semir können allerdings keinen Verfolger ausmachen. Offensichtlich steht die Frau unter Schock und muss ärztlich behandelt werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus wird der Dienstwagen plötzlich von zwei Männern in einem Jeep angegriffen und beschossen. Offenbar haben es die Männer auf die Frau abgesehen. Nur mit knapper Not können die Autobahnkommissare entkommen. Wenig später wird in der Nähe der Autobahn ein Van mit Einschusslöchern und einer Leiche gefunden. Der Tote ist ein Detektiv namens Karsten Zimmermann. Der Van selber ist randvoll mit Observierungsequipment. Es stellt sich heraus, dass die geheimnisvolle Frau, die als Petra Schubert identifiziert wird, kurz vor dem Anschlag zusammen mit dem Detektiv in dem Van gesessen haben muss. Die Ermittlungen ergeben, dass Karsten Zimmermann von Petra Schubert engagiert wurde. Er sollte eine Firma für Flugzeugersatzteile observieren. Dort ist Petra Schubert als Sekretärin angestellt. Doch wieso lässt eine Sekretärin ihren eigenen Arbeitsplatz ausspionieren? Petra Schubert selbst kann keine Antworten auf die Fragen liefern, sie leidet an Gedächtnisverlust. Als die Autobahnkommissare die Firma gemeinsam mit ihr besuchen, fällt ihr ein, dass sie und der Detektiv in einer Halle heimlich Videokameras installiert haben. Als Jacoby, der Geschäftsführer der Firma, die Halle öffnet, ist sie leer und wirkt wie frisch gereinigt. Petra ist mit ihren Nerven am Ende. Während Tom sich um Petra kümmert, lässt Semir den Restmüll aus der Halle untersuchen und findet heraus, dass dort Altmetalle aufgearbeitet werden. Dieser Hinweis ist für Petra wie ein Schlüssel zu ihren Erinnerung. Nach und nach erinnert sie sich: Sie hatte herausgefunden, dass ihr Chef mit so genannten "Bogus Parts" handelt. Schrottteile von Flugzeugfriedhöfen werden aufpoliert und mit gefälschten Papieren für teueres Geld als Neuteile verkauft. Doch das Wiedererlangen der Erinnerung bedeutet für Petra auch, dass ihr Leben erneut in Gefahr gerät. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) René Steinke (Tom Kranich) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Christian Tasche (Bremer) Gottfried Vollmer (Dieter Bonrath) Dietmar Huhn (Horst Herzberger) Martina Hill (Petra Schubert) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Carmen Kurz, Roland Leyer Drehbuch: Ingo Regenbogen, Horst Wieschen Kamera: Nicolai Kätsch Musik: Kay Skerra Altersempfehlung: ab 12

