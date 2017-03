RTL 9 22:15 bis 23:55 Actionfilm Mission Alcatraz USA, D 2002 20 40 60 80 100 Merken Alcatraz vient de rouvrir. C'est aujourd'hui une prison de très haute sécurité, bénéficiant des toutes dernières techniques de surveillance. Dans quelques heures, en présence des autorités pénitentiaires de l'État, Lester, l'homme qui a dérobé plus de 200 millions de dollars en lingots d'or, y sera exécuté sans avoir avoué où il a caché son butin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Seagal (Sasha Petrosevitch) Morris Chestnut (49er One / Donny) Ja Rule (Nick Frazier) Nia Peeples (49er Six) Tony Plana (Warden El Fuego) Kurupt (Twitch) Michael Taliferro (Little Joe) Originaltitel: Half Past Dead Regie: Don Michael Paul Drehbuch: Don Michael Paul Kamera: Michael Slovis Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16