RTL 9 23:00 bis 00:55 Sonstiges The Substitute USA 1996 Merken Se faisant passer pour un professeur suppléant, un mercenaire va nettoyer un lycée de Miami de tous les trafiquants de drogue qui y font la loi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Berenger (Jonathan Shale) Raymond Cruz (Joey Six) William Forsythe (Hollan) Luis Guzmán (Rem) Richard Brooks (Wellman) Ana Azcuy (TV Announcer) Diane Venora (Jane Hetzko) Originaltitel: The Substitute Regie: Robert Mandel Drehbuch: Roy Frumkes, Alan Ormsby, Rocco Simonelli Musik: Jeffrey DeMunn