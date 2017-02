Sky Sport 2 20:15 bis 00:15 Kampfsport Wrestling: WWE PPV: No Escape USA Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn der eigene Pulsschlag ohrenbetäubend ist, Adrenalin in jede Körperzelle schießt und eine einzigartige Käfigkonstruktion den Ring in eine Festung verwandelt, dann wissen die WWE Superstars: Es gibt kein Entkommen - und ordentlich auf die Mütze! Beim Mega-Spektakel "WWE No Escape" in Phoenix geht es wieder heiß zur Sache. Eröffnet wird die Action-Seifenoper relativ klassisch: Zwei Superstars liefern sich im Ring ein hartumkämpftes Match. Doch in kleinen Plexiglas-Kammern hinter den Ringpfosten warten vier weitere Athleten darauf, ihre Fäuste glühen zu lassen. Nacheinander stoßen sie zur Käfig-Action hinzu und verwandeln die Arena zu einem epischen Schlachtfeld. Wer wird am End. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie