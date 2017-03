ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Machtspiele USA 2015 Stereo Merken Phillip Stroh, der wegen mehrfachen Mordes vor Gericht gestellt werden soll, hat seinen Anwalt gefeuert und möchte mit Staatsanwältin Rios einen neuen Deal aushandeln. Er behauptet, Informationen über drei Morde zu haben, denen in Kürze drei Frauen zum Opfer fallen werden. Stroh könnte der Polizei helfen, die Taten zu verhindern, verlangt im Gegenzug aber Immunität für seine Straftaten und die Verlegung in ein Gefängnis mit geringem Sicherheitsstandard. Um seinen guten Willen zu beweisen, macht er einige Angaben zum ersten Opfer, aber Rios will sich anfangs auf keinen Deal einlassen. Doch kurz darauf wird Sharons Team zu einem Mord gerufen, der genau Strohs Informationen entspricht?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Steve Robin Drehbuch: Ralph Gifford, Carson Moore Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine