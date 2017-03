ProSieben 22:30 bis 23:35 Show Kiss Bang Love D 2017 16:9 HDTV Merken Jetzt küsst Mann, Mann! Heute trifft Single-Mann Peer, 29 Jahre aus Hannover zwölf weitere Single-Männer, um sie mit verbundenen Augen zu küssen. Und eines steht jetzt schon fest: So heiß war "Kiss Bang Love" noch nie. Und noch in keiner Folge wurde so viel und so leidenschaftlich geknutscht, wie in dieser ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale Originaltitel: Kiss Bang Love