Silverline 23:35 bis 01:15 Thriller Devil's Pass USA, GB, RUS 2013 20 40 60 80 100 Merken Fünf amerikanische Studenten wollen einem seit 50 Jahren ungelösten Rätsel auf die Spur kommen. Eine ganze Gruppe erfahrener Bergsteiger stirbt 1959 im Ural am Berg der Toten. Sie müssen ihr Lager panikartig verlassen haben, denn ihre Zelte wurden von innen aufgerissen. Einige sind fast nackt, ihre Körper weisen schwerste Verletzungen auf ohne Spuren äußerer Gewalteinwirkung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Holly Goss (Holly King) Matt Stokoe (Jensen Day) Luke Albright (John Patrick (JP) Hauser Jr.) Ryan Hawley (Andy Thatcher) Gemma Atkinson (Denise Evers) Nikolay Butenin (Sergei) Nelly Nielsen (Alya (73 Years)) Originaltitel: The Dyatlov Pass Incident Regie: Renny Harlin Drehbuch: Vikram Weet Altersempfehlung: ab 16