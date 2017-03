RTL 22:05 bis 22:35 Comedyserie Modern Family Hawaii und die Theorie der Entspannung USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Urlaub mit der Großfamilie ist alles andere als entspannend. Immerhin sind, nach den Strapazen am Flughafen, nun alle heil auf Hawaii angekommen, doch von Ruhe und Frieden sind sie weit entfernt: Jay feiert seinen 63. Geburtstag und möchte den Urlaub in vollen Zügen genießen. Dazu gehört für ihn, sich keinen Zentimeter von seiner Liege am Pool zu bewegen und den ganzen Tag ungesundes Essen und kalte Drinks zu sich zu nehmen - bis sein Bruder ihn am Telefon daran erinnert, dass ihr Vater mit 63 Jahren als Folge seines ungesunden Lebensstils gestorben ist. Panik kommt auf und Jay startet ein exzessives Sportprogramm, was wiederum Gloria zur Weißglut treibt und auch Jay bekommt schnell die Konsequenzen seines Übereifers zu spüren. Phil versucht Claire davon zu überzeugen, ihren Hawaii-Aufenthalt dazu zu nutzen, die versäumten Flitterwochen nachzuholen. Daher verschwindet er gemeinsam mit Claire in den Poolbereich, in dem nur Erwachsene zugelassen sind, um endlich einmal Zeit zu zweit zu verbringen. Doch kaum lässt sich Claire darauf ein und die Zügel locker, scheint bei den Kindern alles aus dem Ruder zu laufen: Haley betrinkt sich heimlich mit ein paar Jugendlichen, die sie am Pool kennengelernt hat und Manny schmeißt Luke aus deren gemeinsamen Zimmer, weil beide unterschiedliche Auffassungen von Ordnung haben. Phil gibt dennoch nicht auf und überrascht seine Liebste mit einem besonders romantischen Liebesbeweis. Mitchell und Cameron gönnen sich derweil keine ruhige Minute und erkunden eine Touristenattraktion nach der anderen. Doch während Mitchell von ihrer gemeinsamen Unternehmungslust begeistert ist, wünscht sich Cameron in Wahrheit nichts sehnlicher als endlich auf einer Liege die Ruhe zu genießen. Aber wie soll er das nur Mitchell beibringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed O'Neill (Jay Pritchett) Sofía Vergara (Gloria Delgado-Pritchett) Julie Bowen (Claire Dunphy) Ty Burrell (Phil Dunphy) Jessie Tyler Ferguson (Mitchell Pritchett) Eric Stonestreet (Cameron) Sarah Hyland (Haley Dunphy) Originaltitel: Modern Family Regie: Steven Levitan Drehbuch: Paul Corrigan, Brad Walsh Kamera: James R. Bagdonas Altersempfehlung: ab 12