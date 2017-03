Nick 22:00 bis 22:25 Jugendserie Zoey 101 Quinn ist verknallt USA 2005 Merken Quinn hat Schmetterlinge im Bauch sie hat ein Auge auf einen jungen namens Mark geworfen und würde ihn gerne mal treffen. Dummerweise findet Zoey heraus, das dieses Verlangen nicht auf Gegenliebe stößt. Mark interessiert aber auch rein gar nicht für Zoeys ehemalige Mitbewohnerin. Schließlich ist er ja auch in festen Händen. Also nimmt sich Zoey der Herzensangelegenheit an und organisiert ein Fake-Date zwischen den beiden. Sie erzählt Quinn, dass ihr Schwarm die Einladung zu einem Treffen angenommen hat. Bei Mark muss Zoey dann schon in die Trickkiste greifen, doch sie schafft es, dass er zum Date erscheint. Doch Zoeys Pläne werden durchkreuzt, als Marks Freundin auftaucht. So sieht es zumindest aus. Denn trotz aller Verwicklungen keimt zwischen Mark und Quinn ein zartes Pflänzchen der Romantik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Sean Flynn (Chase Matthews) Kristin Herrera (Dana Cruz) Christopher Massey (Michael Barret) Alexa Nikolas (Nicole Bristow) Matthew Underwood (Logan Reese) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Steve Hoefer Musik: Michael Corcoran