SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Wenn Zähne krank machen D 2017 Stereo 16:9 HDTV Merken Gesundheit und Wohlbefinden beginnen bei den Zähnen. Doch eine aktuelle Studie zur Zahngesundheit bringt ans Licht, dass es nicht immer gut um das Gebiss bestellt ist. So ist mangelende Mundhygiene ein Problem, das gerade bei älteren Menschen zum ernsthaften Risiko werden kann. "odysso" zeigt, wie man seine Zähne gesund und ansehnlich halten kann, welche Reinigungsmittel von Aktivkohle bis Zahnseide wirklich helfen und wie sich etwa Halitosis, der chronische Mundgeruch, einfach bekämpfen lässt. Auch der steigende Trend zum Bleaching, dem Bleichen der Zähne mittels diverser Kosmetika, wird unter die Lupe genommen. Außerdem beleuchtet die Sendung das wachsende Geschäft mit künstlichen Zahnimplantaten, die neben hohen Kosten auch Komplikationen hervorrufen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!