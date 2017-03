Pro7 Fun 22:30 bis 00:55 Bibelfilm Exodus: Götter und Könige USA, GB, E 2014 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In seiner Kindheit ist Findelkind Moses bester Freund des künftigen Pharaohs Ramses, bis ein Erweckungserlebnis ihn dazu bewegt, sich mit seinen jüdischen Wurzeln zu identifizieren, und erkennen lässt, dass sein Volk in Ägypten bedingungslos ausgebeutet wird. Moses stellt sich gegen den Freund. Als der nicht einlenken will, wird sein Land mit den sieben Plagen überzogen. Und Moses schwingt sich zum Anführer von 600.000 Sklaven auf, die er aller Widerstände zum Trotz ins Gelobte Land führen will. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christian Bale (Moses) Joel Edgerton (Ramses II.) John Turturro (Sethos I.) Aaron Paul (Josua) Sigourney Weaver (Tuja) Ben Kingsley (Nun) Ben Mendelsohn (Hegep) Originaltitel: Exodus: Gods and Kings Regie: Ridley Scott Drehbuch: Steven Zaillian, Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine Kamera: Dariusz Wolski Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12