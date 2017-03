ONE 22:15 bis 22:40 Comedyserie Schlawiner Folge: 17 Operation Korkfisch A, D 2013 Merken Damit das Sonnenbaden im neuen Garten vom neugierigen Nachbarn nicht weiter gestört werden kann, beschließen Basti und Gundi, der Natur auf die Sprünge zu helfen. Eine Fichte muss weg. Da die laute Kettensäge dafür nicht in Frage kommt, hat natürlich Cousin Engelbert die subtile Lösung: ein besonderer Käfer muss her! Und sogleich startet er die schlawinöse 'Operation Korkfisch': heimlich, effizient und erfolgversprechend - und alle sind irgendwie involviert. Besonders Manu, der sich profilieren will und dafür dringend Stellas Hilfe braucht. Als Biologin hat sie die besten Kontakte zu seltenen Tieren. Eine Hand wäscht die andere, und da die Liefereinhaltung von Manu abhängt, darf er bald in Damenunterwäsche kramen. Dank Feodoras Hilfe sieht sich der smarte Möchtegern-Geschäftsmann Andreas kurz vor dem Ziel seiner Investor-Suche. Er muss sich nur noch einer ganz besonderen Männergruppe anschließen und dort soll er dann einen Millionär treffen - so ist der Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelika Niedetzky (Maia) Michael Ostrowski (Manu) Gregor Seberg (Engelbert) Gerald Votava (Walter) Alexander Jagsch (Basti) Suse Lichtenberger (Gundi) Sabrina White (Renata) Originaltitel: Schlawiner Regie: Paul Harather Drehbuch: Christoph Gaunersdorfer, Paul Harather Kamera: Robert Dorner, Marco Zimprich Musik: Matthias Bauer, Bernhard Moshammer, Ulrich Sinn