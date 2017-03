sixx 22:05 bis 23:05 Fantasyserie Vampire Diaries Die Vampir-Bindung USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Elena, erfährt Damon, dass sein Objekt der Begierde womöglich nicht ganz freiwillig Gefühle für ihn hat. Die Erschaffungsbindung bewirkt, dass Elena alles tut, um ihren Schöpfer glücklich zu machen. Auf der Suche nach einem Heilmittel, begeben sich Damon und Stefan nach New Orleans, um dort von einer Hexe eine erschreckende Wahrheit zu erfahren. Unterdessen probt Kim den Aufstand gegen Tyler ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nina Dobrev (Elena Gilbert) Paul Wesley (Stefan Salvatore) Ian Somerhalder (Damon Salvatore) Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert) Kat Graham (Bonnie Bennett) Zach Roerig (Matt Donovan) Candice Accola (Caroline Forbes) Originaltitel: The Vampire Diaries Regie: Jesse Warn Drehbuch: Charlie Charbonneau, Kevin Williamson, Julie Plec, L.J. Smith, Jose Molina Kamera: Dave Perkal Altersempfehlung: ab 12