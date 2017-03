tagesschau24 22:15 bis 22:45 Magazin Plusminus Das Wirtschaftsmagazin Brandrisiko Mehrfachstecker / Dicke Luft durch Kreuzfahrtschiffe / Renten in Österreich - Vorbild für Deutschland? / Mehrwertsteuer runter? D 2017 Stereo 16:9 Merken Geplante Themen: - Brandrisiko Mehrfachstecker In den meisten Wohnungen gibt es zu wenige Steckdosen für Computer, Wasserkocher, Toaster, Fernseher und viele andere elektrische und elektronische Geräte. Die Lösung: Mehrfach-Steckdosen. An manche lassen sich bis zu zehn Geräte hängen. Doch immer wieder brennen ganze Häuser ab, wenn durch Überlastung die Kabel schmoren und Feuer fangen. Wie lässt sich das Risiko minimieren? - Dicke Luft durch Kreuzfahrtschiffe Bei der ITB in Berlin sind Kreuzfahrten wieder eines der Highlights. Fast zwei Millionen Deutsche gönnen sich inzwischen die Annehmlichkeiten der schwimmenden Luxushotels; die Flotten werden immer größer. Doch das eingesetzte Schweröl produziert große Mengen an Schadstoffen, die von Passagieren, Besatzung und Hafenbewohnern eingeatmet werden. Das Problem ist seit Jahren bekannt. Passiert ist - bis auf wenige Ausnahmen - so gut wie nichts. Warum nicht? - Renten in Österreich - Vorbild für Deutschland? Bei unseren Nachbarn liegt die Durchschnittsrente um 800 Euro höher als bei uns. Dabei ist das Rentensystem in der Alpenrepublik ähnlich aufgebaut. Die Angst vor Altersarmut ist viel geringer als in Deutschland. Wie haben die Österreicher das geschafft? - Mehrwertsteuer runter? Der Erfolg der deutschen Wirtschaft hängt damit zusammen, dass ihre Produkte weltweit gefragt sind. Doch der internationale Druck wächst, die hohen Exportüberschüsse zu reduzieren und den Binnenmarkt zu stärken. Die neue US-Regierung hat rigorose Maßnahmen angedroht, die Deutschland schwer treffen könnten. Doch was tun, um breiten Bevölkerungsschichten schnell zu mehr Kaufkraft zu verhelfen? Eine Möglichkeit wäre, die Mehrwertsteuer zu senken. Was würde das bedeuten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karin Butenschön Originaltitel: Plusminus