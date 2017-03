RTL Passion 22:10 bis 22:40 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Während Elli zähneknirschend KayC als Mitbewohnerin akzeptieren muss, kann Paco auch Ringo nicht länger aus der WG fernhalten. Und das bleiben nicht die einzigen unangenehmen Nachrichten. Elli versucht vergeblich zu verhindern, dass Paco die diskriminierenden Hass-Kommentare der Internet-Trolle liest, die ihn wegen der Werbefotos für Brockmann-Sports heftig beschimpfen. Getroffen verlangt Paco von Brockmann, die Kommentare zu löschen. Doch Brockmann offenbart ihm zynisch, dass feindselige Reaktionen auf Pacos Behinderung kalkulierter Teil der Werbestrategie sind... Als Ute ihren Wagen zur Inspektion zu Bambi bringt, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, fühlt sich Bambi sentimental an die Zeit von Sinas Schwangerschaft erinnert. Verantwortungsvoll beginnt er sich darum zu kümmern, dass Ute nicht nur Vorsorge für das Baby betreibt, sondern sich auch noch ein paar entspannte Stunden vor dem großen Säuglings-Stress gönnt. Doch gerade als Bambi Ute zu einem gemütlichen Brunch abholen will, sieht er, dass ihre Fruchtblase geplatzt ist. Bambi alarmiert Till, der sofort zu Ute eilt... Malte und Caro ist zu ihrer unangenehmen Überraschung die Scheidung verwehrt worden. Der Richter hat ihnen zudem zur Auflage gemacht, eine Paartherapie zu absolvieren. Während sich Caro entschlossen zeigt, lieber die neun Monate bis zum Abschluss des Trennungsjahres zu warten, als sich noch mal mit Malte und den Emotionen zu konfrontieren, überredet Malte sie zur Therapie, die er allerdings nur pro Forma hinter sich bringen will, um so bald wie möglich geschieden zu werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Lars Steinhöfel (Easy Winter) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Originaltitel: Unter uns