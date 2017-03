RTL Plus 22:35 bis 23:20 Krimiserie Polizeiarzt Dangerfield Ein neuer Anfang GB 1997 Stereo Merken Paul ist mit den Vorbereitungen für die Hochzeit seiner Tochter Al beschäftigt. Während eines Termins in der Kirche wird Paul dann jedoch zu einem Einsatz gerufen: Ein Lastwagen wurde in einen Unfall verwickelt, nachdem der Fahrer und sein Truck offenbar zuvor gekidnappt worden waren. Während Paul den LKW-Fahrer an der Unfallstelle nur leicht verletzt vorfindet, kann bei einer zweiten männlichen Person am Unfallort nur noch der Tod festgestellt werden. Clive Bremner, der verletzte Fahrer, wird zunächst nur für das unschuldige Opfer eines Überfalls gehalten. Doch dann stellt Paul Dangerfield im Gespräch mit dem Mann auffällige Ungereimtheiten fest, die auf eine Beteiligung des Fahrers an dem Geschehen hindeuten. Inspektor Dagley ordnet daraufhin die vorläufige Inhaftierung Bremners an. Kurz darauf wird Paul anonym bedroht, und auch Al hat unter Einschüchterungsversuchen von unbekannter Seite zu leiden. Damit nicht genug, wird Paul von Audrey Bremner, der unberechenbaren Tochter des LKW-Fahrers, massiv unter Druck gesetzt. Audrey ist der festen Überzeugung, dass ihr eigenes Leben durch Pauls Verdacht gegen ihren Vater endgültig zerstört ist. Die Situation eskaliert, als Audrey schließlich Feuer im Krankenhaus legt und es Paul und Dr. Paige nur mit Mühe gelingt, die Patienten in einer dramatischen Rettungsaktion vor dem Flammentod zu bewahren. Im Anschluss an all diese Geschehnisse erscheint es Paul wie ein kleines Wunder, dass die Hochzeit seiner Tochter Al dann doch noch glatt und glücklich vonstatten geht. Doch das Ganze ist nicht spurlos an Paul vorüber gegangen: Zu Als fassungslosem Erstaunen kündigt Paul an, seine Arbeit niederlegen und das vor einiger Zeit an ihn ergangene Stellenangebot einer Universität in Neuseeland annehmen zu wollen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nigel Le Vaillant (Paul Dangerfield) Tamzin Malleson (Al Dangerfield) Tim Vincent (Marty Dangerfield) Michael Melia (DI Frank Dagley) Nicola Cowper (DS Helen Diamond) Roderick Smith (Sgt Keith Lardner) Eleanor Martin (WPC Georgie Cudworth) Originaltitel: Dangerfield Regie: Lawrence Gordon Clark Drehbuch: Michael Jenner Kamera: John Kenway