TNT-Serie 22:15 bis 23:05 Krimiserie The Closer Abhängig USA 2006 16:9 Merken Brenda soll im Sorgerechtsstreit zwischen Pope und seiner ihm entfremdeten Frau eine Aussage machen. Schon nach kurzer Zeit fürchtet sie, dass bei der Verhandlung ihre frühere Beziehung mit Pope bekannt wird, was ihrem Ruf im Revier schaden würde. Indes ermitteln Brenda und ihr Team im Mordfall einer Frau, deren Identität womöglich von einer Drogenabhängigen gestohlen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Leigh Johnson) J. K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) Robert Gossett (Captain Taylor) G. W. Bailey (Detective Lt. Provenza) Anthony Denison (Lieutenant Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Originaltitel: The Closer Regie: Lesli Linka Glatter Drehbuch: Steven Kane Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12