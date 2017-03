NDR 22:00 bis 23:30 Krimi Nord bei Nordwest - Der wilde Sven D 2015 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Ex-Polizist und Tierarzt Hauke Jacobs wird an seinem neuen Wohnort mit einem alten Fluch konfrontiert: Der Sage nach kehrt alle sieben Jahre der wilde Wikinger Sven aus seinem Grab ins beschauliche Schwanitz zurück und holt sich seine Opfer. Was für Jacobs wie Hokuspokus klingt, versetzt die Bewohner der Ostseehalbinsel Priwall in Schrecken. Als man eines Morgens Herrn Selchow tot im Bett auffindet, die Lungen voller Wasser, ist selbst für die Leiterin des Einfrau-Polizeireviers Lona Vogt der Fall klar: Der wilde Sven hat wieder zugeschlagen. Auch Haukes Tierarztassistentin Jule Christiansen glaubt an den Fluch des Wikingerhäuptlings, der vor 1.000 Jahren auf dem Priwall brandschatzte, bevor die Fischer ihn in einen Hinterhalt lockten und ertränkten. Alle sieben Jahre, so schwor der wilde Sven, würde er wiederkehren und zwei ihrer Nachkommen holen. Für das ungewöhnliche Ermittlerduo Jacobs und Vogt beginnt eine spannende Jagd nach dem geisterhaften Mörder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs) Henny Reents (Lona Vogt) Marleen Lohse (Jule Christiansen) Peter Prager (Reimar Vogt) Cem-Ali Gültekin (Mehmet Ösker) Hans-Uwe Bauer (Tim Schlagmann) Markus Gertken (Jörn Overkott) Originaltitel: Nord bei Nordwest - Der wilde Sven Regie: Jochen Alexander Freydank Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Philipp Timme Musik: Stefan Hansen