TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 91 Verfolgungswahn USA 2001 16:9 Merken Doug und Carrie finden einen inzwischen verfallenen Scheck über 1500 Dollar, den sie zu ihrer Hochzeit von Dougs Cousin Ron bekamen und wollen mit dem Geld nach New Orleans reisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Patton Oswalt (Spence Olchin) Victor Williams (Deacon Palmer) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick Musik: Kurt Farquhar