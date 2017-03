Zee.One 22:25 bis 00:30 Komödie No Entry - Ein verflixter Seitensprung IND 2005 20 40 60 80 100 Merken No Entry ist laut Regisseur Anees Bazmee als neue Interpretation des Sommernachtstraums von Shakespeare zu verstehen. Wir werden Zeugen von Verwirrung, Eifersucht und urkomischen Zwischenfällen rund um die drei jungen und attraktiven Paaren Kishen (Anil Kapoor) und Kaajal (Lara Dutta), Prem (Salman Khan) und Pooja (Esha Deol) sowie Shekar und Sanjana. Kishen denkt andauernd, Kaajal würde ihn betrügen - das Gegenteil ist allerdings der Fall, denn sie ist eine liebende und treue Freundin. Pooja traut ihrem Partner Prem. Prem jedoch hat jede Woche eine andere Affäre nebenher. Und der schüchterne Shekar heiratet nun endlich seine Sanjana, die er schon ein Leben lang vergöttert. Alles scheint seinen gewohnten Gang zu gehen, bis Photos von Prem auftauchen, wie er Pooja betrügt. Wer hat sie gemacht? Und wer hat sie versehentlich an Kaajal geschickt? Ist Shekar doch nicht so ein Unschuldslamm wie geglaubt? Ständig wechselnde Dynamiken und köstliche Verwirrspielchen zwischen diesen sechs so verschiedenen Charakteren sorgen von der ersten bis zur letzten Filmminute für einzigartige Situationskomik. Als dann auch noch ein Call Girl ins Spiel kommt, ist das Chaos - und der Spaß - komplett. Nicht verpassen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anil Kapoor (Kishan) Salman Khan (Prem) Fardeen Khan (Shekhar 'Sunny') Bipasha Basu (Bobby) Lara Dutta (Kaajal) Esha Deol (Pooja) Celina Jaitly (Sanjana Saxena (Sunny's wife)) Originaltitel: No Entry Regie: Anees Bazmee Drehbuch: Anees Bazmee Kamera: Ashok Mehta Musik: Anu Malik, Salim Merchant, Suleiman Merchant