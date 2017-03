Classica 23:40 bis 23:55 Musik Händel, Orgelkonzert g-Moll op. 7/5 A, D 1971 Stereo 16:9 Merken Karl Richter, Münchener Bach-Orchester. Aufgenommen im Januar 1971 im Großen Saal des Mozarteums Salzburg. Georg Friedrich Händel (1685-1759) erlernte schon früh die Orgel; sie stand ihm zeit seines Lebens von allen Instrumenten am nächsten. Um 1730 begründete er die Gattung des Orgelkonzerts. Karl Richter (1926-1981) gründete in den 50er Jahren den Münchener Bach-Chor und das Münchener Bach-Orchester, mit denen er die ganze Welt bereiste und rund 150 Aufnahmen machte. Besonders überzeugend war Richter immer dann, wenn er die Musik seiner großen Landsleute Bach und Händel aufführte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Händel: Orgelkonzert g-Moll op. 7/5 Regie: Fred Bosman Kamera: Yngve Mansvik Musik: Georg Friedrich Händel