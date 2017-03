Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:05 Serien The Missing Die Schildkröte und der Stock GB, USA, B 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gemma und Sam Webster (Keeley Hawes, David Morrissey) kämpfen schwer mit der neuen Situation nach der Rückkehr ihrer traumatisierten Tochter Alice (Abigail Hardingham). Unterdessen wächst in Gemma ein Verdacht, was mit Alice geschehen ist. Die deutsche Polizei und die britische Militärpolizei starten eine Suche nach dem zweiten vermissten Mädchen. Julien Baptiste (Tchéky Karyo) entdeckt einen entscheidenden Hinweis, der sein Augenmerk auf einen örtlichen Verdächtigen lenkt. - Zweite Staffel der packenden Thrillerserie: Die Rückkehr eines entführten Mädchens versetzt das Leben ihrer Familie in Aufruhr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Hardingham (Alice Webster) Laura Fraser (Eve Stone) Keeley Hawes (Gemma) Tchéky Karyo (Julien Baptiste) David Morrissey (Sam) Dorian Salkin (Walker) Ólafur Darri Ólafsson (Stefan Andersen) Originaltitel: The Missing Regie: Ben Chanan Drehbuch: Harry Williams, Jack Williams Kamera: Garry Phillips, Hubert Taczanowski Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 12