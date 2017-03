Spiegel Geschichte 22:00 bis 22:45 Dokumentation Im Rausch der Macht Macht und Glaube D 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die monotheistischen Religionen schreiben ihrem jeweiligen Gott Allmacht zu - für ihn gibt es absolut keine Handlungsbeschränkungen, Gott kann alles, sogar Wunder vollbringen. Welche Macht erwächst Gottes Stellvertretern auf Erden bis heute daraus? Wie wird Macht hier auch missbraucht? Was kann der Glaube beim Menschen bewirken? Wie ist der Einfluss von Sekten in Zusammenhang mit Macht zu erklären, am Beispiel der Colonia Dignidad oder Jonestown? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Rausch der Macht Altersempfehlung: ab 12