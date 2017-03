RTL Crime 22:35 bis 23:25 Actionserie Transporter - Die Serie Vertrauen CDN, F, USA, D 2014 Stereo 16:9 Merken 2. Staffel, Folge 10: Nachdem Rose Marquez vor ihrem gewalttätigen Freund Zachary Schramm flüchten will, heuert sie Frank an. Als Frank sie zu einem privaten Flughafen gebracht hat, scheint die Mission erfüllt zu sein. Doch nach einem Jahr erscheint Roses Freund, ein mächtiger Geschäftsmann, und Frank wird beschuldigt, seine Klientin ermordet zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Vance (Frank Martin) Violante Placido (Caterina Boldieu) Mark Rendall (Jules Faroux) Jason Bell (Guard #1) Ryan Blakely (Charles Gagnon) Lauren Bullivant (Rose) Jim Codrington (Zollo) Originaltitel: The Transporter Regie: P.J. Pesce Drehbuch: Jeff Schechter Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 12