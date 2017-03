Entführt, eingesperrt, misshandelt: Joy (Brie Larson) lebt seit sieben Jahren gemeinsam mit ihrem Sohn Jack (Jacob Tremblay) eingepfercht auf neun Quadratmetern in einer kleinen Hütte. Um ihren fünfjährigen Sprössling vor sexuellen Übergriffen des Peinigers "Old Nick" (Sean Bridgers) zu schützen, wagt die junge Mutter, Jack aus dem Verlies herauszuschmuggeln. Doch in der neuen Umwelt muss sich Jack erst an das bisher unbekannte Leben in Freiheit gewöhnen. - Mutterliebe auf engstem Raum: In ihrer berührenden Oscar-Rolle zieht Brie Larson ihren kleinen Sohn auf neun Quadratmetern groß. In Google-Kalender eintragen