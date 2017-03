Heimatkanal 23:20 bis 00:05 Familiensaga Forsthaus Falkenau Hertas Geheimnis D 1992 Stereo Merken Einen sensationellen Fund macht das Ehepaar Kabel beim Abfischen des kleinen Sees im Revier von Falkenau: In einer der Reusen liegt ein toter Fischotter. Nicht einmal Martin Rombach wusste bisher, dass diese seltene Spezies in seinem Revier beheimatet ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Wolff (Martin Rombach) Anja Kruse (Angelika Rombach) Katharina Köhntopp (Andrea Rombach) Michael Wolf (Markus Rombach) Nicole Schmid (Rica Rombach) Nikolai Bury (Peter) Bruni Löbel (Oma Herta) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Klaus Gendries Drehbuch: Claus Tinney Kamera: W.P. Hassenstein Musik: Martin Böttcher