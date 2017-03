AXN 22:40 bis 23:25 Actionserie Justified Bloody Harlan USA 2011 16:9 Merken Boyd will mit den Bennets Frieden schließen. Als Friedensangebot gibt er das gestohlene Geld zurück. Allerdings startet Dickie währenddessen eine Schießerei, bei der Boyds Frau verletzt wird. Daraufhin bricht ein Krieg zwischen den beiden Familien aus. Als plötzlich auch noch Loretta verschwindet, sieht sich Raylan gezwungen, einzuschreiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Deputy U.S. Marshal Raylan Givens) Nick Searcy (Chief Deputy U.S. Marshal Art Mullen) Joelle Carter (Ava Crowder) Jacob Pitts (Deputy U.S. Marshal Tim Gutterson) Erica Tazel (Deputy U.S. Marshal Rachel Brooks) Natalie Zea (Winona Hawkins) Walton Goggins (Boyd Crowder) Originaltitel: Justified Regie: Michael Dinner Drehbuch: Fred Golan Kamera: Francis Kenny Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 18