Kinowelt 22:10 bis 23:45 Drama Eiskalte Engel USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sebastian genießt an der High School den Ruf des skrupellosen Verführers. Leider gibt es für ihn keine Herausforderungen mehr. Selbst das Angebot seiner attraktiven Stiefschwester Kathryn erscheint ihm reizlos: Um sich an ihrem Ex-Liebhaber zu rächen, soll Sebastian dessen neue Freundin, die naive und sexuell unerfahrene Cecile, verführen. Doch für Sebastian wäre das nur ein Kinderspiel. Er hat eine viel reizvollere Idee. Sein Opfer heißt Annette. Sie ist die bezaubernde Tochter des Schulrektors und hat in aller Öffentlichkeit ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Sebastian soll Annette bis zum Ende der Sommerferien verführen und die Sache mit Cecile so nebenbei erledigen. Gelingt es ihm, erhält er eine Nacht mit Kathryn, der einzigen Frau, die er bisher nicht verführen konnte. Gelingt es ihm nicht, muss er ihr sein heißgeliebtes Jaguar Oldtimer-Cabrio überlassen. Ein gemeines Spiel beginnt, und er ist sich seines Sieges schon sicher - bis er sich in sein Opfer verliebt. "[...] Auch hier sorgen ausgefeilt-gemeine Dialoge, hervorragende Darsteller, eine beeindruckende Fotografie (der Niederländer Theo van de Sande stand hinter der Kamera) für beste Unterhaltung. Unter den Darstellern sticht Sarah Michelle Gellar als intrigantes Biest hervor." (Quelle: Prisma online) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Michelle Gellar (Kathryn Merteuil) Ryan Phillippe (Sebastian Valmont) Reese Witherspoon (Annette Hargrove) Selma Blair (Cecile Caldwell) Louise Fletcher (Helen Rosemond) Joshua Jackson (Blaine Tuttle) Eric Mabius (Greg McConell) Originaltitel: Cruel Intentions Regie: Roger Kumble Drehbuch: Roger Kumble Kamera: Theo van de Sande Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 16