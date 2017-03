13th Street 23:25 bis 00:10 Actionserie Scorpion Die Genie-Werkstatt USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die vier Genies Walter (Elyes Gabel), Sylvester (Ari Stidham), Toby (Eddie Kaye Thomas) und Happy (Jadyn Wong) bilden das Team "Scorpion". Doch Genialität allein macht nicht satt, und "Scorpion" fehlen die Aufträge. Da kommt die Anfrage von Cabe Gallo (Robert Patrick) gerade recht. Der Agent der Homeland-Security, der Walter einst aus Irland in die USA geholt hatte, bittet das Team um Hilfe: Auf dem Flughafen von Los Angeles sind sämtliche Kommunikationssysteme kollabiert. Nur das "Scorpion"-Team scheint in der Lage zu sein, eine Katastrophe zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Originaltitel: Scorpion Regie: Justin Lin Drehbuch: Nick Santora Kamera: Gyula Pados Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12