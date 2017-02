Schweiz 1 06:00 bis 06:30 Dokusoap Tiergeschichten Unterwegs mit Monika und Filou CH 2017 Stereo HDTV Merken Zu Tieren in grosser Gefahr begeben sich Monika und Filou diesmal. Sieben herzige Huskywelpen werden vom Feuer bedroht - am Fusse des Grimselpasses gibt eine Patchworkfamilie alles für ihre vierbeinigen Lieblinge. Das Eselfohlen Gina darf nicht verhungern - drei Frauen retten das Eseli: Eselzüchterin Madeleine, Pferdespezialistin Sanja und ganz besonders Pferdestute Lara. Und auch der Labradorrüde Django kämpft um sein Leben - seine Betreuer scheuen keine Kosten für die Behandlung auf der Intensivstation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Monika Fasnacht Originaltitel: Tiergeschichten