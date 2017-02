kabel1 classics 23:30 bis 01:05 Komödie Die Trauzeugen AUS, GB 2011 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken David und seine Angebetete Mia wollen sich in Australien das Ja-Wort geben. Bei dem Fest dürfen Davids beste Freunde Tom, Graham und Luke nicht fehlen. Vor Ort gerät jedoch alles aus der Bahn: Tom will die Hochzeit verhindern, Graham macht Bekanntschaft mit einem gestörten Drogendealer und der labile Luke hegt im Suff Selbstmordgedanken, weil ihn seine Freundin verlassen hat. David tut, was in seiner Macht steht, um die drohende Eskalation zu verhindern ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Samuel (David) Kris Marshall (Tom) Kevin Bishop (Graham) Rebel Wilson (Daphne) Olivia Newton-John (Barbara) Laura Brent (Mia) Tim Draxl (Luke) Originaltitel: A Few Best Men Regie: Stephan Elliott Drehbuch: Dean Craig Kamera: Stephen F. Windon Musik: Guy Gross Altersempfehlung: ab 12