ATV 2 22:25 bis 00:05 Drama Drei Farben: Blau F, PL, CH 1993 Julie verliert bei einem schrecklichen Autounfall ihren Mann, einen berühmten Komponisten, und ihre kleine Tochter. Geplagt von Trauer und Depressionen beschließt Julie ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und verkauft all ihr Hab und Gut, um zurückgezogen in Paris zu leben. Doch ihre Flucht ist nicht von großer Dauer, denn plötzlich taucht eine Journalistin bei ihr auf und konfrontiert sie mit dem Verdacht, dass Julie selbst das berühmte Werk ihres Mannes komponiert hat?. Schauspieler: Juliette Binoche (Julie Vignon) Benoît Régent (Olivier) Florence Pernel (Sandrine) Charlotte Véry (Lucille) Hélène Vincent (Journalistin) Hugues Quester (Patrice) Philippe Volter (Immobilienhändler) Originaltitel: Trois couleurs: Bleu Regie: Krzysztof Kieslowski Drehbuch: Agnieszka Holland, Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz Kamera: Slavomir Idziak Musik: Zbigniew Preisner