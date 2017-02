Sport1+ 20:25 bis 20:30 Dokusoap Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott Kurzversion D Merken Auf der Suche nach einem neuen Alten? Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer finden den passenden Gebrauchtwagen. In der SPORT1-Sendung "Die PS PROFIS mehr Power aus dem Pott" geht das Ruhrpott-Duo in jeder Folge auf Gebrauchtwagen-Jagd. Heute gibt's die besten Outtakes zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die PS-Profis - Mehr Power aus dem Pott