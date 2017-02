DMAX 22:15 bis 23:15 Dokumentation Die geheimen Akten der NASA USA 2014 Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kevin H. Baines (Himself - NASA Planetary Scientist) Alan Bean (Himself - Apollo 12 Astronaut) Richard Binzel (Himself - Professor, Planetary Scientist) William J. Birnes (Himself - Phd., Author - Space Wars) David Brin (Himself - SciFi Author, and Astrophysicist) Jean-Luc Cambier (Himself - Physicist) Mike Capps (Himself - Phd., Technology Theorist) Originaltitel: NASA's Unexplained Files Regie: Russell Eatough, Daniel Edwards, Ryan Gaffney, Ian Levison Altersempfehlung: ab 6