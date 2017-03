SAT.1 Gold 22:10 bis 23:10 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 1998 16:9 Merken Ein brutaler Serienmörder, der mit dem Zug unterwegs ist, terrorisiert den US-Bundesstaat Texas. Das FBI setzt eine eigene Task Force auf den Fall an, die ein Täter-Profil entwerfen soll. Die Ermittler finden heraus, dass er viel in den USA und Mexiko auf Reisen ist. Immer mehr Menschen fallen ihm zum Opfer ... Und: In Memphis stellt ein Mann fest, dass seine Frau verschwunden ist. Nicht nur er, sondern auch Familie, Freunde und Nachbarn erhalten Lösegeldforderungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12