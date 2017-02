TNT Film 22:20 bis 00:30 Drama Der Club der toten Dichter USA 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken In den späten 1950er-Jahren kehrt John Keating (Robin Williams) als Englischlehrer an die konservative Welton Academy zurück. Doch seine Unterrichtsmethoden sind für das strenge Internat recht ungewöhnlich: statt starren Traditionen zu folgen, ermutigt er die Schüler, selbst zu denken und geistige Freiheiten zu entwickeln. Als die Schüler Hinweise auf den "Club der toten Dichter" finden, dem Keating einst selbst angehört hatte, gründen sie eine Neuauflage des Lyrik-Clubs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robin Williams (John Keating) Robert Sean Leonard (Neil Perry) Ethan Hawke (Todd Anderson) Josh Charles (Knox Overstreet) Gale Hansen (Charlie Dalton) Dylan Kussman (Richard Cameron) Allelon Ruggiero (Steven Meeks) Originaltitel: Dead Poets Society Regie: Peter Weir Drehbuch: Tom Schulman Kamera: John Seale Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12

