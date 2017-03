BBC Entertainment 22:45 bis 23:35 Sonstiges Happy Valley GB 2014 Merken Catherine's focus returns to the job in hand as she searches for the owner of the suspicious Milton Avenue property, with dramatic consequences. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Shane Zaza (Shafiq Shah) Rick Warden (Mike Taylor) Steve Pemberton (Kevin Weatherill) George Costigan (Nevison Gallagher) Rachel Leskovac (Julie Mulligan) Joe Armstrong (Ashley Cowgill) Originaltitel: Happy Valley Regie: Sally Wainwright Drehbuch: Sally Wainwright Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12