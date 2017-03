Wesley Snipes als cooler Vampirjäger in einer rasanten Comic-Verfilmung : Blade - der unsterbliche Sohn eines Vampirs und einer menschlichen Frau - zieht als unbeugsamer Ritter im Kampf gegen die Fürsten der Dunkelheit durch die düsteren Großstadtstraßen, um die Blutsauger auszurotten und somit den Mord an seiner Mutter zu rächen. Sein Erzfeind ist Deacon Frost, der den Blutgott La Magra wiedererwecken und so an die Macht über die Menschheit kommen will ... In Google-Kalender eintragen