ORF 3 23:25 bis 01:00 Drama Die Fremde und das Dorf A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Im beschaulichen steirischen Bergland gehen die Wogen hoch, als ein italienisches Erdbebenopfer ein dunkles Familiengeheimnis zu lüften droht: Nach einem Erdbeben in ihrer italienischen Heimat steht die junge Lehrerin Rosaria vor den Trümmern ihrer Existenz. Zur Erholung fährt sie mit einigen Schülern für ein paar Tage in eine steirische Gemeinde. Dort verliert Rosaria ihr Herz sogleich an den ungestümen Jungbauern Josef. Doch die Liebe der beiden steht unter keinem guten Stern. Eifersüchteleien zwischen Josef und seinem Bruder Franz, ein tragischer Unfall und Anfeindungen seitens der Dorfgemeinschaft gefährden Rosarias Aufbruch in ein neues Leben. Hochdramatisch, packend und bis in die Nebenrollen prominent mit österreichischen Stars besetzt, erzählt der moderne Heimatfilm von den Unwägbarkeiten der Liebe. Mit: Manuel Rubey (Josef Wolf), Henriette Confurius (Rosaria), Max von Thun (Franz Wolf), August Schmölzer (Anton Wolf), Franziska Weisz (Irene), Enzo Gaier (Franzi), Saskia Vester (Therese Wieser), Franziska Walser (Erna), Pia Baresch (Anna Wolf), Stefan Matousch (Huberbauer), Franz Solar (Leo), Gernot Haas (Anwalt Meier), Klaus Ortner (Richter), Margarethe Tiesel (Stadtschulrätin). Österreich/Deutschland, Heimatfilm, 2013 Bildergalerie Schauspieler: Henriette Confurius (Rosaria) Pia Baresch (Anna Wolf) Enzo Gaier (Franzi) Gudrun Golob (Lore) Manuel Rubey (Josef) August Schmölzer (Anton Wolf) Franziska Weisz (Irene) Originaltitel: Die Fremde und das Dorf Regie: Peter Keglevic Drehbuch: Konstanze Breitebner, August Schmölzer Kamera: Emre Erkmen Musik: Jürgen Ecke