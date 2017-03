VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Falsches Spiel USA 2012 Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Nachdem Amaro wutentbrannt den Undercover-Polizisten Cassidy mit der Waffe bedroht und zur Rede gestellt hat, erfährt er schließlich, dass Cassidy tatsächlich ein Doppelleben geführt hat und nicht nur der Polizei, sondern auch dem zwielichtigen Ganzel Bericht erstattet hat. Nun soll ein Deal zwischen der Sondereinheit und Ganzel ausgehandelt werden, der Delia als Mörderin überführen soll. Doch zu Ganzels Aussage kommt es nicht, ein Autodiebstahl kommt dazwischen, bei dem Cassidy angeschossen wird. Nach dem ersten Schock vermutet Benson, dass der Autodiebstahl inszeniert war, um Ganzels Aussage hinauszuzögern und tatsächlich: Ganzel hat den vermeintlichen Diebstahl in Auftrag gegeben. Er wird verhaftet, kommt jedoch auf Kaution frei und erzählt seinem Anwalt, dass er Carissa ermordet hat, weil diese ein Verhältnis mit Cassidy hatte. Doch die anderen Morde gingen nicht auf sein, sondern auf Delias Konto. Doch die Leiterin der inneren Abteilung, Paula Foster, geht auf einen Deal mit Paula Foster ein, sodass Delia nicht ins Gefängnis muss und in Zukunft mit der Staatsanwaltschaft kooperiert. Diese Vorgehensweise macht Benson stutzig. Sie lässt Fosters Finanzen checken und stellt fest, dass sie seit Jahren auf Delia Wilsons Gehaltsliste steht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Danny Pino (Detective Nick Amaro) Kelli Giddish (Detective Amanda Rollins) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Dean Winters (Detective Brian Cassidy) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Michael Slovis Drehbuch: Warren Leight, Julie Martin Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12