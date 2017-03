N24 Doku 22:10 bis 23:10 Reportage Lebenslang hinter Gittern IRL 2013 Merken In Englands Gartree Prison leben 700 Insassen. 85 Prozent von ihnen sind wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Doch lebenslänglich heißt nicht zwingend für immer: Die Häftlinge stehen unter ständiger Beobachtung durch forensische Psychologen, die beurteilen, ob sie nach Verbüßen der Strafe weiterhin eine Bedrohung der Öffentlichkeit darstellen. In erstaunlich persönlichen Interviews berichten Gefangene von ihren Taten und der Aufregung vor den Bewährungsgesprächen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lifers