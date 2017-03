Tele 5 22:10 bis 23:55 Kriegsfilm Missing in Action 2 Die Rückkehr USA 1985 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Vietnamkrieg werden Colonel Braddock und seine Männer von den Vietcongs gefangen genommen und in ein Gefangenenlager im Dschungel gesteckt. Zehn Jahre Folter später sind sie immer noch dort, nicht zuletzt, weil sich Braddock weigert, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem die Amerikaner Kriegsverbrechen eingestehen. Nachdem Braddock endlich die Flucht gelungen ist, stattet er sich mit allerlei Waffen aus und kehrt zurück, um seine Männer zu befreien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chuck Norris (Colonel Braddock) Soon-Tek Oh (Colonel Yit) Cosie Costa (Mazilli) Steven Williams (Nester) David Chung (Dou Chou) Joe Michael Terry (Opelka) John Wesley (Franklin) Originaltitel: Missing in Action 2 - The Beginning Regie: Lance Hool Drehbuch: Steve Bing, Larry Levinson, Arthur Silver Kamera: Jorge Stahl Jr. Musik: Brian May Altersempfehlung: ab 18