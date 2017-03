SAT.1 Emotions 22:10 bis 22:50 Serien A Gifted Man Tollwut USA 2011 16:9 HDTV Merken In Michaels Sprechstunde bricht die trockene Alkoholikerin Eileen mit Herzkammerflimmern zusammen. Wie sich herausstellt, hat sie vor Kurzem wieder angefangen zu trinken. Ihre Tochter Rachel ist entsetzt - bei einem Streit der beiden erleidet Eileen einen Schlaganfall. In der Clinica Sanando diagnostizieren Kate und Michael eine junge Lehrerin zunächst mit einer ansteckenden Hirnhautentzündung. Doch der erste Verdacht ist falsch - und ihre wahre Krankheit ist noch schlimmer ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Wilson (Dr. Michael Holt) Jennifer Ehle (Anna Paul) Pablo Schreiber (Anton Little Creek) Margo Martindale (Rita Perkins-Hall) Afton Williamson (Autumn) Faith Prince (Eileen Lewis) Rachelle LeFevre (Dr. Kate Sykora) Originaltitel: A Gifted Man Regie: Constantine Makris Drehbuch: Becky Mode, Susannah Grant Musik: W. G. Snuffy Walden Altersempfehlung: ab 12