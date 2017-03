kabel eins 22:10 bis 23:00 Krimiserie Castle Lieben und Sterben in L.A. USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Becketts Freund und ehemaliger Ausbilder Mike Royce wird kaltblütig ermordet. Die Spuren weisen darauf hin, dass Royce und sein Mörder gerade erst von Los Angeles nach New York gekommen sind. Um herauszufinden, was Royce in Kalifornien gemacht hat, fliegen Beckett und Castle nach L.A. Hier machen sie Bekanntschaft mit Detective Seger vom LAPD, der die New Yorker Ermittler so schnell wie möglich loswerden möchte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Tamala Jones (Lanie Parish) Originaltitel: Castle Regie: John Terlesky Drehbuch: Alexi Hawley Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12