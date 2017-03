RTL Plus 22:15 bis 22:40 Comedyserie Das Amt Verrückt nach ihr D 2002 Stereo Merken Ein Verehrer aus der Nachbarschaft, Rüdiger Oswaldt, verfolgt Nadia bereits seit Tagen. Er traut sich aber nicht, sie anzusprechen. Als Oswaldt ihr sogar bis zum Amt folgt, wird er auf dem Parkplatz Zeuge eines Autounfalls: Hagen hat beim Einparken Kimmels Auto rüde beschädigt und will das natürlich nicht zugeben. Nadias schüchterner Verehrer ist der einzige Zeuge. Und Hagen versucht Kapital aus der Sehnsucht des jungen Mannes zu schlagen: Ein Rendezvous mit Nadia gegen eine gefälschte Zeugenaussage! Derweil hat Rüdiger ein Techtelmechtel mit Fiorina, der hübschen italienischen Kellnerin aus einer Eisdiele. Als ihn daraufhin ihr sizilianischer Vater anruft, vermutet Rüdiger, dass ihm Fiorinas Familie auf den Fersen ist, und er das Mädchen heiraten muss. Panisch versteckt sich Rüdiger im Amt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jochen Busse (Hagen Krause) Ulrike Bliefert (Ulla Herbst) Claudia Scarpatetti (Nadia Schäfer) Thorsten Nindel (Rüdiger Poppels) Günter Bothur (Dr. Stüsser) Gerd Lohmeyer (Lünebach) Leonhard Mader (Kimmel) Originaltitel: Das Amt Regie: Titus Selge Drehbuch: Torsten Goffin, Thomas Brückner, Dietmar Jacobs