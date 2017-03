BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Kabarett Heißmann + Rassau Tortenschlacht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Talkshow der etwas anderen Art mit Waltraud & Mariechen. Diesmal zu Gast: Harry G., Uschi Dämmrich von Luttitz, Peter Schlickenrieder Comedian Harry G, Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz und der ehemalige Skilanglauf-Star Peter Schlickenrieder sind diesmal zu Gast beim heiteren Talk mit schrägen Aktionen mit Waltraud und Mariechen in der "Tortenschlacht". Waltraud und Mariechen fühlen Harry G auf die Zähne. Seine satirischen Schimpftiraden gegen die Münchner "Schickeria" und zugereiste "Isarpreißn" haben den gebürtigen Regensburger Markus Stoll von YouTube auf die deutschen Comedy-Bühnen gebracht. Mariechen sieht die Gunst der Stunde, um endlich berühmt zu werden und will unbedingt einen eigenen Online-Film mit Harry G drehen. Mit einer besonderen Tortenkreation überrascht Uschi Dämmrich von Luttitz die "Tortenschlacht"-Runde. Seit über drei Jahrzehnten moderiert die beliebte Münchnerin Sendungen im BR Fernsehen. Uschis "blaues Blut" befeuert die Fantasie von Waltraud und Mariechen. Menschen zu mehr Sport und Bewegung motivieren möchte Peter Schlickenrieder. Der ehemalige Weltklasse-Langläufer vom Schliersee hat als ARD-Wintersportexperte und Ausdauersportler neue sportliche Herausforderungen gefunden. Der Olympia-Medaillengewinner von 2002 hat einen Stoß Nordic-Walking-Stöcke im Gepäck, mit denen er Waltraud und Mariechen, Uschi und Harry G zum spontanen Workout im Café animiert ... Die "Tortenschlacht" mit Volker Heißmann und Martin Rassau als Fürther Witwen Waltraud und Mariechen ist ein Comedy-Talk mit prominenten Gästen. Marcel Gasde ist als Ober mit von der Partie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Harry G., Uschi Dämmrich von Luttitz, Peter Schlickenrieder Originaltitel: Heißmann & Rassau